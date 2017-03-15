В тернопільській аптеці продавали протерміновані і підроблені ліки

15/03/2017 Розмір тексту:

У Тернополі під час обшуку в аптеці знайшли фальсифіковані ліки. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.



Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.1, 2 ст. 320 (Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) та ч.1 ст. 321-1 (Зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Під час розслідування встановлено, що працівники однієї з аптек обласного центру реалізовували лікарські засоби із вмістом наркотичних речовин без пред’явлення покупцями рецептів та в забороненій кількості.

Спільно з працівниками поліції проведено санкціонований обшук у складських приміщення цієї аптеки, де виявлено десятки протермінованих препаратів, а також таких, що мають візуальні ознаки фальсифікату. Серед них – упаковки парацетамолу, сульфацилу, цетрину та інші ліки, що користуються особливою популярністю серед споживачів.

Розслідування триває.