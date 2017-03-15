В тернопільській аптеці продавали протерміновані і підроблені ліки

15/03/2017 0
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У Тернополі під час обшуку в аптеці знайшли фальсифіковані ліки. Про це повідомляє прес-служба прокуратури  Тернопільської області.

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному  провадженні  за ч.1, 2 ст. 320 (Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів)  та ч.1 ст. 321-1 (Зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів)  Кримінального кодексу  України.

Під час розслідування встановлено, що  працівники однієї з аптек обласного центру реалізовували лікарські засоби із вмістом наркотичних  речовин без пред’явлення покупцями рецептів та в забороненій  кількості.

Спільно з працівниками поліції проведено  санкціонований обшук у складських приміщення цієї  аптеки, де   виявлено    десятки  протермінованих   препаратів,   а також таких, що   мають візуальні  ознаки фальсифікату.  Серед них – упаковки парацетамолу, сульфацилу,  цетрину та інші ліки, що користуються особливою популярністю серед споживачів.

Розслідування триває.

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