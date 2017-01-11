Управління СБУ в Тернопільській області запрошує на навчання молодих патріотів

11/01/2017 Розмір тексту:

Шановні вступники! Сьогодні Ви робите нелегкий вибір – своєї майбутньої професійної діяльності та відповідної спеціальності. Наразі Ви маєте можливість здобути вищу освіту в провідному вищому навчальному закладі в галузі національної безпеки – Національній академії Служби безпеки України.

На сайті Академії оприлюднено Правила прийому на 2017 рік. Для абітурієнтів, які мають повну загальну середню освіту, та прагнуть стати співробітниками української спецслужби, Академія оголошує набір за державним замовленням на спеціальності:

– ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА (спеціалізації: поглиблене вивчення іноземних мов та поглиблене вивчення тактико-спеціальних дисциплін);

– ФІЛОЛОГІЯ (спеціалізація – переклад у сфері забезпечення державної безпеки).

Жителі Тернопільської області, які бажають стати курсантами Національної академії Служби безпеки України, до 1 березня 2017 року мають звернутися до обласного Управління СБУ із письмовою заявою встановленого зразка.

Зразки документів, необхідних для вступу, перелік ЗНО та інші деталі вступної кампанії, ви можете знайти на сайті Академії у рубриці «АБІТУРІЄНТУ», або за посиланням.

Довідки за телефонами (0352) 27-94-14, 27-93-74.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області