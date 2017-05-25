У центрі Тернополя хотіли викрасти дитину?

25/05/2017 0
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В центрі Тернополя вчора побили чоловіка. Випадок трапився вранці близько 09:13 на бульварі Шевченка.

На місце події викликали медиків.

За їх словами, у постраждалого діагностували перелом пальця на лівій руці. Після надання допомоги його забрали у травмпункт.

Чоловік розповів медикам, що людей, які його побили, він не знає. Також він зазначив, що вони хотіли викрасти дитину, пише Доба.

Зараз цю інформацію перевіряють.

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