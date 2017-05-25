У центрі Тернополя хотіли викрасти дитину?
25/05/2017 0
Розмір тексту:
В центрі Тернополя вчора побили чоловіка. Випадок трапився вранці близько 09:13 на бульварі Шевченка.
На місце події викликали медиків.
За їх словами, у постраждалого діагностували перелом пальця на лівій руці. Після надання допомоги його забрали у травмпункт.
Чоловік розповів медикам, що людей, які його побили, він не знає. Також він зазначив, що вони хотіли викрасти дитину, пише Доба.
Зараз цю інформацію перевіряють.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Погода
Опитування
- Loading ...