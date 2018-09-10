У ТНЕУ розповіли, як пройшла вступна кампанія

10/09/2018 Розмір тексту:

Понад 4300 абітурієнтів вступили цього року до Тернопільського національного економічного університету. Порівняно з минулим роком кількість зарахованих на навчання хоч і не суттєво, але зросла – на 145 осіб. Загалом же під час цьогорічної вступної кампанії до університету подали 13943 заяви. Це на 1372 заяви менше, ніж минулого року. Незважаючи на меншу кількість поданих заяв, у навчальний заклад станом на перше вересня 2018 року зарахували більше абітурієнтів, ніж торік.

За даними відповідального секретаря приймальної комісії ТНЕУ Олега Луцишина, у 2017 році було зараховано 4234 студенти, а в 2018 – 4379. Кількість студентів зросла за рахунок того, що більше з них навчатиметься за контрактом. Минулого року на бакалавраті на денній формі навчання було 886 контрактників, цього – 899, на заочній формі минулоріч було 580 контрактників, цього – 877. На магістратурі на денній формі навчання цього року кількість контрактників зменшилася на 20 осіб, але на заочній – збільшилася на 39. Серед абітурієнтів поменшало тих, хто вступав після школи, але стало більше молодих людей, які поступали на другий і третій курси університету.

У 2018 році Міністерство освіти і науки України виділило для ТНЕУ 1339 державних місць, що на 185 менше, ніж минулого року. Водночас, збільшилась кількість місць державного замовлення за спеціальними умовами вступу. Якщо минулого року їх було 155, то цього – 166. Усього за освітнім ступенем «Бакалавр» в університеті навчатиметься 2310, а за освітнім ступенем «Магістр» – 2069 осіб. На денну форму навчання на бакалаврат прийняли 1380 осіб: 489 студентів за державним замовленням та 891 – за контрактом. На магістратуру прийняли 1030 осіб: 563 – вчитимуться за державний кошт та 467 за кошти фізичних або юридичних осіб. Заочно в університеті за освітнім ступенем «Бакалавр» навчатиметься 930 студентів: 53 – за державним замовленням та 877 – за контрактом. За освітнім ступенем «Магістр» заочно навчатимуться 1039 студентів: 243 – за державним фінансуванням та 796 – за контрактом.

Реагуючи на потреби часу, в економічному університеті відкривають нові спеціальності. Так, цього року це освітні програми «Фізична культура і спорт» та «Соціальне забезпечення». На них зарахували по 24 студенти. Залишаються популярними «Фінанси, банківська справа та страхування», «Право», «Економіка», «Облік і оподаткування». Значно побільшало цього року бажаючих вивчати правоохоронну діяльність. Це нова спеціальність, яку почали викладати два роки тому. У 2016 її вивчали 11 студентів, у 2017 – 9, а цього року будуть вивчати – 46. Нові спеціальності, що з’явилися у 2017 році «Геодезія та землеустрій», «Готельно-ресторанна справа», «Кібербезпека», «Інформаційні системи та технології» також залишаються затребуваними.

Ольга Трач

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