У Тернополі жінка випала з переповненого автобуса. Водій дав тисячу гривень і поїхав

21/09/2017 Розмір тексту:

Відгукнутися очевидців нещасного випадку, який трапився на Збаразькому повороті в обласному центрі, просять правоохоронці Тернопільського відділення поліції.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у четвер, 21 вересня, близько дев’ятої години ранку. За словами слідчих, рейсовий автобус Гусятин-Тернопіль був переповнений. В якийсь момент двері під тиском натовпу на ходу відчинилися і з транспорту випала жінка, 1958 року народження.

Водій громадського транспорту зупинився, дав потерпілій тисячу гривень і поїхав, не дочекавшись приїзду швидкої допомоги. Хто викликав медиків наразі не відомо. Потерпіла нічого не пам’ятає. За попередніми даними, у неї перелом ключиці, повідомляють у поліції.

Правоохоронці просять відгукнутися пасажирів, які їхали у даному автобусі. Залишити інформацію можна, зателефонувавши на лінію “102” або за номером – 097 000 73 86.