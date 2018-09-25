У Тернополі затримали злодія, який проникав в квартири через вікно
25/09/2018 0
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Забув зачинити вікно в помешканні і потерпів від злодія. Така прикрість трапилася з 31-річним жителем обласного центру. Про крадіжку чоловік повідомив поліцейських.
Співробітники Тернопільського відділу поліції розшукали підозрюваного у вчиненні протиправного. Ним виявився неодноразово судимий 28-річний тернополянин.
Правоохоронці встановили, що підозрюваний через вікно проник до квартири, розташованої на першому поверсі. З чужого помешкання викрав будівельні інструменти, які згодом продав.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії тернополянина слідчі кваліфікують за статтею 185 ККУ – крадіжка.
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