У Тернополі затримали злодія, який проникав в квартири через вікно

25/09/2018 Розмір тексту:

Забув зачинити вікно в помешканні і потерпів від злодія. Така прикрість трапилася з 31-річним жителем обласного центру. Про крадіжку чоловік повідомив поліцейських.

Співробітники Тернопільського відділу поліції розшукали підозрюваного у вчиненні протиправного. Ним виявився неодноразово судимий 28-річний тернополянин. Співробітники Тернопільського відділу поліції розшукали підозрюваного у вчиненні протиправного. Ним виявився неодноразово судимий 28-річний тернополянин.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний через вікно проник до квартири, розташованої на першому поверсі. З чужого помешкання викрав будівельні інструменти, які згодом продав.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії тернополянина слідчі кваліфікують за статтею 185 ККУ – крадіжка.