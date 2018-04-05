У Тернополі відкриють для туристів ще одне підземелля. ФОТО

05/04/2018 Розмір тексту:

На початку ХХ століття, а саме у 1912 році, у центрі Тернополя постала нова споруда – ліцей сестер-йосифіток. Розташовувався він на нинішній вулиці Листопадовій, 4 поряд із Архикатедральним собором та прилеглим до нього монастирем.

За більше, ніж сто років приміщення ліцею майже не змінилося, тільки зараз у ньому розміщується обласна прокуратура, яка заселилися туди на початку 1950-х років. Щоправда, центральний вхід до закладу йосифіток був збоку, там, де зараз вхід у громадську приймальню прокуратури. А ще, архівні документи свідчать, що у підвальних приміщеннях колишнього ліцею діяла підземна церква. Саме ці підземні приміщення планують відкрити для екскурсій. Поки що важко сказати, коли це відбудеться, але міська влада поставила собі таке завдання.

– Екскурсії у катакомбну церкву – це тільки перспектива, – каже Леонід Бицюра, заступник міського голови. – Об’єкт цікавий тим, що має окремий вихід за межі прокуратури і завдяки тому, що прокурор області добре відноситься до цієї теми, є можливість у подальшому відкрити його для огляду, але за вирішення питання окремого входу. Спочатку необхідно організувати окремий вхід у підземелля, оскільки прокуратура – це режимний об’єкт. Саме приміщення церкви складається з двох частин. Перша до дверей прокуратури – це комунальний об’єкт, а далі – державний, тобто тут є дві форми власності. Тому треба пропрацювати все з архітекторами стосовно організації входу в підземелля. Після цього треба буде розробити проектно-кошторисну документацію на об’єкт, а потім тільки можна буде говорити про фінансування та проведення необхідних робіт з реконструкції та відкриття для туристів підземної церкви.

Наразі, екскурсію провели тільки для представників засобів масової інформації. Зараз потрапити у підвали колишнього ліцею можна тільки через прокуратуру. Вхід, який виходить за її межі розташований поряд – на клумбі перед будинком на Листопадовій, 2. Там є квадратний люк, а під ним – решітка. Якщо заглянути крізь решітку, то можна побачити декілька східців, що спускаються вниз, а потім підземний хід повертає у напрямку прокуратури. У прокуратурі до підвалу ведуть круті сходи, потім ще одні двері направо, декілька сходинок і опиняєшся безпосередньо у підвалі. Усього в ньому є декілька послідовних приміщень: три коротких, потім два великих і вузький, короткий тунель, який піднімається вверх – хід на поверхню біля сусіднього будинку. Після переселення у приміщення прокуратури, підвальні приміщення пристосували під спортивні зали. При вході, на стіні підвалу ще частково зберігся напис, що її прикрашав. Після двох коротеньких приміщень потрапляєш у найбільше. Цікаве воно тим, що перехід у наступне виконаний у формі арки з боків якої є ніші. А зі сторони вулиці залишились два отвори. Тут правоохоронці колись облаштували тенісний зал. А в наступному, трішки меншому залі – баскетбольний. Саме у цих двох приміщеннях і діяла катакомбна церква. Далі йде вузький тунель з двома рівнями сходинок і виходить до вказаного люку на поверхні. Раніше він тягнувся прямо і далі, про що свідчить не дуже щільно закладена камінням стіна, до підземель обласного архіву. Також був хід направо – до підвалів приміщення, у якому зараз розташований ощадбанк. Але нині ці ходи завалені і замуровані.

Ольга Трач

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