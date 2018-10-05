У Тернополі порушників правил паркування штрафуватимуть не тільки поліцейські

05/10/2018 Розмір тексту:

Водіїв, які порушили правила зупинки, стоянки або паркування штрафуватимуть не тільки поліцейські. Функції інспекторів з паркування виконуватимуть також працівники управління муніципальної поліції Тернопільської міської ради. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету.

Як зазначив начальник управління муніципальної поліції Ігор Максимів, працівники управління будуть фіксувати та виносити постанови про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів у межах відповідного населеного пункту, зафіксованих у режимі фотозйомки або відеозапису і тимчасово затримуватимуть транспортні засоби.

Автомобілі, які перешкоджатимуть руху іншим транспортним засобам або будуть припарковані з порушенням правил, евакуйовуватимуть на штрафмайданчик. Щоправда, місце для нього ще не визначили. Ділянка на Об’їзній, яка використовувалась раніше для цих цілей, уже не буде штрафмайданчиком. Тому місто має знайти нову територію для евакуйованих автомобілів. На сесії міської ради 5 жовтня будуть вносити зміни до Положення про порядок евакуації транспортних засобів, і під час розгляду цього проекту рішення мають визначити і місце для штрафного майданчика.

Заплановано, що інформацію про затримані автомобілі будуть розміщувати на офіційному сайті Тернопільської міської ради. Зараз триває доопрацювання нормативної бази щодо роботи інспекторів з паркування, зокрема і внесення відповідних змін у Положення про роботу управління муніципальної поліції, та розробка тематичного модулю на сайті міської ради. Коли саме інспектори з паркування розпочнуть працювати повідомлять додатково.

Ольга Трач