У Тернополі оштрафували п’яного молодика, який бився з пасажирами потяга

13/09/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Вночі 12 вересня патрульним поліцейським надійшло повідомлення про те, що пасажир потягу сполученням Львів-Запоріжжя, перебуваючи у нетверезому стані, вчиняє бійку із пасажирами та виражається у їх бік не цензурною лайкою.

Інспектори оперативно прибули на залізничний вокзал. Патрульні затримали 34-річного дебошира за порушення правил поведінки під час проїзду на залізничному транспорті та притягнули до адміністративної відповідальності за ст.173 КУпАП (Дрібне хуліганство), повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Чи відповідають тернопільські ВУЗи статусу університетів?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
5 / 0,281 / 10.06m