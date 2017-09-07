У Тернополі багатодітна мати хотіла стрибнути з даху будинку. ВІДЕО
«На даху будинку жінка намагається вчинити самогубство», – таке повідомлення патрульні отримали 6 вересня, близько 23-ї години.
За лічені хвилини інспектори прибули на вулицю Морозенка.
– 32-річна жінка плакала і казала, що не хоче жити, – розповідає патрульний Роман. – За її словами, вдома на неї чекає троє малолітніх дітей.
Полісменам вдалося вмовити жінку злізти з даху. На місце події викликали карети швидкої допомоги. Зараз громадянка знаходиться у медичному закладі, де її надають кваліфіковану допомогу, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.
Патрульні запобігли самогубству 32-річної жінки «На даху будинку жінка намагається вчинити самогубство», – таке повідомлення патрульні отримали 6 вересня, близько 23-ї години. За лічені хвилини інспектори прибули на вулицю Морозенка. – 32-річна жінка плакала і казала, що не хоче жити, – розповідає патрульний Роман. – За її словами, вдома на неї чекає троє малолітніх дітей. Полісменам вдалося вмовити жінку злізти з даху. На місце події викликали карети швидкої допомоги. Зараз громадянка знаходиться у медичному закладі, де її надають кваліфіковану допомогу.#ternopilpolice
Опубліковано Патрульна поліція Тернополя 7 вересня 2017 р.
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