У Тернополі багатодітна мати хотіла стрибнути з даху будинку. ВІДЕО

Патрульні запобігли самогубству 32-річної жінки «На даху будинку жінка намагається вчинити самогубство», – таке повідомлення патрульні отримали 6 вересня, близько 23-ї години. За лічені хвилини інспектори прибули на вулицю Морозенка. – 32-річна жінка плакала і казала, що не хоче жити, – розповідає патрульний Роман. – За її словами, вдома на неї чекає троє малолітніх дітей. Полісменам вдалося вмовити жінку злізти з даху. На місце події викликали карети швидкої допомоги. Зараз громадянка знаходиться у медичному закладі, де її надають кваліфіковану допомогу.#ternopilpolice

Опубліковано Патрульна поліція Тернополя 7 вересня 2017 р.