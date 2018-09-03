У Тернополі активісти прийдуть під прокуратуру з вимогою арештувати Медведчука

03/09/2018 Розмір тексту:

4 вересня о 13:00 громадські організації міста Тернополя прийдуть під стіни прокуратури Тернопільської області, вимагаючи прозвітувати про результати розслідування антиукраїнської діяльності Віктора Медведчука.

Акція відбудеться у рамках національної ініціативи «Стоп Реванш», повідомляють організатори.

У день смерті Василя Стуса, українці нагадають: непокаране зло – зростає.

“Медведчук – кат не лише Стуса, а й української нації. Наразі він – головний архітектор плану з розвалу України. Саме Медведчук координує та структурує всі проросійські та реваншистські сили для повернення до влади. Доказів проти нього достатньо, питання лише в політичній волі вищого керівництва країни довести відкриту проти Медведчука справу до логічного завершення – вироку суду і тюрми”, – зазначають активісти.

Нагадаємо, у 2016 році «Вільні Люди» розпочали кампанію «Медведчук під арешт». Разом з заявою про вчинення злочину Медведчуком та менеджерами «Українського вибору», активісти передали до ГПУ, СБУ та МВС близько сотні підписів народних депутатів, кілька тисяч підписів громадян, зібраних у 15-ти регіонах України за арешт Медведчука.

“Ми закликаємо українську владу і зокрема правоохоронні органи – Генеральну прокуратуру України та Службу безпеки України поінформувати громадськість та міжнародну спільноту про результати розслідування кримінальної справи проти Віктора Медведчука та вжити реальних заходів щодо припинення злочинної діяльності зазначеної особи”, – повідомляє інформаційний центр “Вільні Люди Тернопіль – Самооборона Майдану Тернопільщини”.