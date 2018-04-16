У тернопільському парку підліток на велосипеді збив трирічного малюка

16/04/2018 Розмір тексту:

В парку Нацвідродження велосипедист збив трирічного малюка, а потім ще й почав огризатися до бабусі дитини.

Про це у Фейсбуці в спільноті Тернопільські плітки Микола Жученко.

“Прогулюючись з сім’єю по парку Нацвідродження на моїх очах велосипедист підліток на просто величезній швидкості збиває дитину трьох років (як виявилось потім), яка каталась на самокаті біля фонтану. Результат – дитину забрала швидка, дитина сама не могла стояти і мала забій голови. Бабця тої дитини в шоці.

Підліток (абсолютна байдужість до скоєного), доки не зрозумів, наскільки все серйозно, ще хамив бабці тої дитини і збирався втекти з місця пригоди. Поліцію не викликали. (Постраждалі не хотіли)

Питання, наскільки часто таке тут трапляється?

Чи є якісь муніципальні важелі для забезпечення відпочинку в парку без страху що вашу дитину чи навіть вас зіб’є велосипедист що летить з гірки І ваш відпочинок закінчиться у лікарні?

P.S. Доки відбувалась вся двіжуха повз фонтан ПРОЛЕТІЛО ще 5 таких малолітніх велогонщиків”, – написав чоловік.

“Поліцію треба було викликати однозначно. Не дай Бог, серйозна травма – тривале і вартісне лікування, а платитимуть батьки постраждалої дитини”, – написав Юрій Федорів.

“…кілька днів тому вийшов з дружиною із Шинка і якийсь гімнюк років 15-ти ледь не влетів на швидкості в дружину з криком «…шо таке, чого ви тут ходите?!»! …я не знаю як на таке реагувати, дружина каже не чіпати, я теж розумію що в принципі то не мій цільовий контингент, не та вагова і вікова категорія, але вибачте, давайте щось вирішувати бо КРАЇ КРАЙНІ з тими роверами і роверистами!”, – додає Anton Pasternak.

“на бульварі Куліша таке саме, гуляють дуже багато людей і купа малих діток, вже не раз підлітки на велосипедах наїжджали на людей, коляски …. летять по бульвару на такій швидкості що страшно”, – коментує Ольга Говера.

Джерело: 0352.ua