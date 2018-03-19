У тернопільській маршрутці спіймали кишенькового злодія. ФОТО

19/03/2018 Розмір тексту:

У неділю 18 березня близько обіду, інспектори отримали виклик на вулицю Живова. Заявниця повідомила про крадіжку гаманця у громадському транспорті.

На місці інциденту очевидці вказали на чоловіка, який, з їхніх слів, викрав гаманець у пасажирки. За словами потерпілої, всередині було 600 гривень.