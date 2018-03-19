У тернопільській маршрутці спіймали кишенькового злодія. ФОТО
19/03/2018 0
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У неділю 18 березня близько обіду, інспектори отримали виклик на вулицю Живова. Заявниця повідомила про крадіжку гаманця у громадському транспорті.
На місці інциденту очевидці вказали на чоловіка, який, з їхніх слів, викрав гаманець у пасажирки. За словами потерпілої, всередині було 600 гривень.
Патрульні встановили особу підозрюваного. Чоловік був раніше судимий за крадіжки, повідомляють у поліції.
Усі обставини з’ясовуватиме слідчий.
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