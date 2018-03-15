У Польщі загадково зник тернополянин
14/03/2018 0
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Друзі та рідні розшукують тернополянина Володимира Федика, який зник безвісти у Польщі.
Про це на сторінці у Facebook повідомляє Богдан Скибіцький, пише сайт ternopil.te.ua.
Востаннє про чоловіка чули 9 березня. Він знаходився на варшавському автовокзалі і зв’язок із ним зник.
09.03.18 вийшов в Варшаві на автовокзалі Заходньому і до цих пір нічого не відомо де він якщо хтось знає відгукніця
Опубліковано Богданом Скибіцьким 11 березень 2018 р.
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