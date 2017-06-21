У дороги Тернопільщини планують “закатати” півмільярда гривень

21/06/2017 Розмір тексту:

Майже півмільярда гривень збираються витратити на ремонт доріг Тернопільської області цього року. Це гроші бюджетів різних рівнів, а також кошти, передбачені на розвиток об’єднаних територіальних громад.

Наразі відбувається ремонт дороги у напрямку Кременця. На цей автошлях вже витратили понад сто мільйонів гривень.

«Триває ремонт дороги М-19 Ковель – Тереблече в межах нашої області. Роботи на цій ділянці вже тривають до трьох років. Витрачено більше ста мільйонів гривень. Це гроші з державного бюджету, а також надходження від митних платежів. На ділянці у напрямку Кременця відремонтовано більше двадцяти кілометрів. Також на замовлення служби автомобільних доріг в області щоденно тривають роботи з поточного середнього ремонту, ліквідації ямковості, нанесення горизонтальної розмітки. Наразі відбуваються ремонтні роботи на таких дорогах: «Татарів – Кам’янець-Подільський», «Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече», «Тернопіль – Скалат – Жванець», «Городище – Зарваниця – Бучач», а також на інших ділянках».

Через ремонтні роботи на окремих ділянках обмежено рух транспорту. Також нагадаємо, під час високих температурних показників заборонений рух великотоннажного транспорту з десятої до двадцять другої години, якщо температура повітря перевищує 28 градусів тепла.

Софія Романська