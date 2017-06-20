Трагедія на Тернопільщині: у Дністрі втопилися вчитель і учень

20/06/2017 Розмір тексту:

Нещастя трапилося 20 червня близько 12:00.

За словами начальника Монастириського відділення поліції Владислава Лазебніка, двоє вчителів та семеро учнів з Підгаєччини вирушили у трьохденний туристичний похід. Йшли берегом вздовж Дністра, ночували у наметах.

Опівдні туристи зупинилися перепочити. Два хлопчика зайшли у воду. Стояли неподалік берега і не на глибині. В якийсь момент, розповідає один з юнаків, каміння пішло у них з-під ніг і їх почало закручувати у водяний вир.

Товариш не вмів плавати, тому хлопець спробував витягти його. На допомогу кинувся й учитель. Проте вода крутила занадто сильно і вибратися самотужки було складно. Одного з школярів рибалки все-таки витягнули за допомогою вудочки. Інша дитина разом з учителем пішли під воду.

Владислав Лазебнік каже, що тіла ще не знайшли, оскільки вони, ймовірно, знаходяться у водяній ямі. Наразі правоохоронці чекають рятувальників. Загиблій дитині було чотирнадцять років. Учитель 1964 року народження.

На місці нещастя працює слідчо-оперативна група, повідомляють у поліції.