Тероризм, наркотики і… дружина Генпрокурора: моменти тижня від “За Збручем”

26/05/2017 Розмір тексту:

Світ

Іронія не зовсім доречна, але …щось вподобали собі терористи Англію. І скоюють свої диявольські діяння на туманному Альбіоні з якоюсь жахливою регулярністю. 22 березня – теракт з використанням вантажівки у центрі Лондона, 3 загиблих, 40 покалічених. 22 травня – терорист-смертник лівійського походження влаштував вибух в Manchester Arena у Манчестері після концерту американської поп-зірки Аріани Гранде. Скорботний перелік жертв ісламського екстремізму (відповідальність за вибух взяла на себе ІДІЛ) поповнився 22 загиблими і 59 пораненими. «Це було жахливо – згадував один із свідків, – вибух струсонув фойє арени, запанував суцільний хаос, і люди в паніці ринули до виходу». Як завжди, підвищено рівень терористичної загрози, вжиті додаткові заходи безпеки, вже є затримані. Як завжди – post factum. Залишається чекати, що буде…22 липня? Чи ще раніше?

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Схоже, західні демократії, підрахувавши збитки від терактів, вирішили обмежити свою безмірну терпимість до невластивих європейському менталітету звичаїв. Слідом за Францією, Бельгією, Нідерландами і Болгарією, Німеччина та Австрія теж вирішили заборонити носіння традиційного мусульманського вбрання – паранджі та нікабу. Ця заборона виникла не на голому місці: за останні роки до Німеччини прибуло понад 1 мільйон мігрантів, переважно мусульман з Близького Сходу, внаслідок чого в країні значно погіршилася криміногенна обстановка. Як заявив шеф МВС Німеччини Томас де Мезьєр, «інтеграція означає, що ми повинні чітко позначити і поширювати наші, європейські цінності». Ще один приклад шкоди необдуманого лібералізму: Німеччина, яка після Другої світової війни дуже хоче виглядати в очах решти світу святішою за всіх святих, доходить висновку, що кидатися з однієї крайності в іншу шкідливо – слід шукати золоту середину…

Україна

За своїм розмахом ця операція виглядала куди масштабніше, ніж рейди комісара Каттані у «Спруті». Той оперував переважно в межах сицилійського Палермо, а тут… За словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, 24 травня понад 1700 співробітників Нацполіції і близько 500 військових прокурорів провели 454 обшуки у податківців в 15 областях України; було затримано 23 колишніх керівників податкових органів. Їх під посиленою охороною доставляли авіатранспортом з усієї країни до Києва для вручення підозри і відправки до Печерського райсуду для розгляду питання обрання запобіжного заходу. Затримані, за словами А.Матіоса, причетні до діяльності так званих податкових майданчиків – дітища екс-міністра доходів і зборів, члена «сім’ї Януковича» О.Клименка. В результаті цієї афери держава недоотримала 97 млрд. гривень. Також А.Матіос наголосив (чомусь вельми настійно) на великій ролі у цій лавині арештів свідчень Р.Насірова. Втім, вже наступного дня суд зайнявся звичною справою – звільненням під заставу…

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Звіт Генпрокурора у Верховній Раді заслуговує окремої розмови, наразі ж хотілося б зайти до цієї теми, так би мовити, з тилу. Того тилу, який забезпечує чоловікові вірна дружина. «Ой там на товчку, на базарі жінки чоловіків продавали», – це явно не про Ірину Луценко, представника Президента у Верховній Раді, а за сумісництвом – дружину Юрія Луценка. Їй більше пасують інші слова з цієї народної пісні: «А мій милий, чорнобривий, до роботи не лінивий…». Саме пані Ірина чи не першою назвала успішним річне перебування свого чоловіка на посаді Генпрокурора – ще до звіту останнього у парламенті. На її думку, він «витягнув» усі справи, з якими не зуміли впоратися попередники. Також, з її слів, та серйозна атака, яка здійснюється на Генпрокурора, свідчить про те, що він справляється з роботою. Все ж, пані Луценко, мабуть, згадала, що посада представника Президента у парламенті не дозволяє повністю віддатися родинним почуттям і скоромовкою додала, що «неможливо бути ідеальним і зробити за рік все, що хотілося б, і суспільство очікує на більше…»

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Цікаву думку про причини невтішного стану справ у нашому футболі довелося прочитати на одному з сайтів. Йшлося там, зокрема, про те, що не варто сумувати з приводу того, що у «Динамо» немає гри – це означає, що у власників (братів Суркісів) та спонсорів (Фірташ і Ко) немає зайвих грошей. А це, в свою чергу, свідчить, що багато незаконних потоків вдалося перекрити. Але як тільки «Динамо» ( в його нинішньому стані) почне купувати дорогих гравців – це означатиме, що хтось знову «сів на потік». Точнісінько так, як це було в 90-х, коли боси «Динамо» мали значні податкові пільги й сприяння у перегонці нафтопродуктів. Резюме: поки «Динамо» не купить хтось із китайських нуворишів, на гру клубу в єврокубках дивитися буде боляче. А місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА буде дедалі більше співвідноситися з місцем України в Європі з ВВП на душу населення…

Тернопіль

Оригінальним чином вирішив інтегруватися в Європу збагачений солідним тюремним досвідом тернополянин. «Відмотавши» загалом 15 років за майнові та наркозлочини, він вирішив довести, що тюрма ще нікого не виправила, і знову взявся за старе. Причому, взявся з розмахом, налагодивши схему збуту медпрепарату Subutex (вельми потужного наркотичного засобу) охочим до «дурі» мешканцям міста і області. За одну таблетку правив «всього-навсього» 500 гривень. Сировину для «бізнесу» закуповував у сусідній області, куди вона потрапляла контрабандою з країн Європи. Заспокійливо для громадськості прозвучало повідомлення, що «вирішується питання про обрання запобіжного засобу». Ще й, дивись, присудять домашній арешт, і «народний умілець» зможе навіть продовжувати свою «оздоровчу діяльність»…

Ігор Дуда