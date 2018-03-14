Тернополянин за місяць вкрав десять акумуляторів. ФОТО

14/03/2018 Розмір тексту:

Десять акумуляторів з п’яти вантажних автомобілів менш як за місяць викрав невідомий у Тернополі. Перші скарги почали надходити до Тернопільського відділу поліції ще в двадцятих числах січня.

За словами заступника начальника відділення слідчого відділу ТВП Тараса Сиротюка, потерпілі скаржилися, що у них злодії познімали акумуляторні батареї. Всі крадіжки відбувалися вночі, коли транспорт стояв припаркований на автостоянках. З однієї вантажівки забирав одразу дві батареї.

У ході проведених слідчо-оперативних заходів працівники поліції вийшли на слід підозрюваного. Ним виявився житель Тернополя, 1981 року народження. Чоловік пішов на злочин, аби підзаробити.

За попередньою інформацією, вартість не нового акумулятора для вантажного автомобіля коливається від двох до п’яти тисяч гривень. Чоловік у крадіжках зізнався і сказав, що продавав батареї. Цінив їх трохи більше тисячі гривень.

В поле зору правоохоронців раніше він не потрапляв. Зараз чоловікові уже оголосили підозру відповідно до статті 185 частин 1,2 та 3 ККУ. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Триває слідство і перевіряється підозрюваний на причетність до схожих злочинів, повідомляють у поліції.