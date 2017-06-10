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Тернополяни йдуть по закордонні паспорти як по свячену воду
10/06/2017 0
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Впродовж травня підрозділи міграційної служби Тернопільщини видали громадянам понад шість тисяч паспортів для виїзду закордон.
Як повідомили у прес-службі Тернопільської ОДА, усі паспорти – біометричні.
У квітні було видано таких документів на три сотні менше.
Лідером за кількістю оформлених і виданих закордонних паспортів є обласний центр. Лише в Тернопільському міському відділі УДМС у травні готові документи отримали більше восьми сотень громадян.
Загалом з початку року на Тернопільщині підрозділи міграційної служби видали більше 29 тис. закордонних паспортів.
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