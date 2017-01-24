Тернополянам покажуть справжню історію про важливі речі

24/01/2017 Розмір тексту:

25 січня о 19.00 у «Палаці Кіно» відбудеться благодійний показ фільму «Жива». Фільм популярний не лише в Україні, а й у різних державах світу. Жителі краю мають можливість переглянути стрічку на великому екрані безкоштовно.

Благодійний показ фільму відбувається у рамках акції «КіноСереда». Художній фільм «Жива» – це повнометражний дебют кінорежисера і документаліста Тараса Химича. Стрічка відображає історію Карпатської України, відкриває факти сталінської репресії на Західній Україні.

«Насправді фільм побудований на реальних подіях, документальний аспект досить вагомий. Стрічка розкриває досі невідомі факти з життя української зв’язкової УПА Анни Попович. Це справжня історія про важливі речі і факти. Немає жодної політики чи пропаганди, лише долі людей в реальних обставинах. У стрічці акцентується на питанні важливості вибору, вчинку, відтворені почуття та емоції. Ця стрічка вже вийшла у всеукраїнський прокат, її слоган: «Одного разу один зрадить тебе, а ворог, у вирішальний момент, врятує життя», – розповідає тарас Химич.

Організатори благодійного показу кажуть: фільм можна буде переглянути у кінотеатрах і пізніше. Під час звичайного перегляду вартість квитка становитиме 40 гривень для дорослих, 25 гривень – для дітей.