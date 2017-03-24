Тернополем пройде традиційна Хресна хода

24/03/2017 Розмір тексту:

Спільну молитву за мир в Україні у Тернополі вирішили поєднати з Хресною ходою, яка відбудеться 2 квітня о 16-й годині. Розпочнеться Хресна хода від Архикатедрального собору. Взяти участь закликають представників усіх християнських конфесій.

Під час Хресної ходи роздумуватимуть над Страстями Христовими, а також молитимуться за мир в Україні. Кожна стація буде присвячена певному молитовному проханню.

«Починаємо Хресну ходу о 16.00 від Архикатедрального собору. Всі учасники пройдуться центральними вулицями міста Тернополя, щоб разом духовно пережити євангельські події Хресної дороги Ісуса Христа на Голгофу. Під час ходи представники влади, освітяни будуть нести дерев’яний хрест – як символ мук та воскресіння Спасителя. Вся Хресна дорога буде об’єднана єдиним проханням – за мир і цілісність України. Тож просимо жителів краю приєднуватися. Таким чином ми долучимося до загальноукраїнської молитви, а також візьмемо участь у Хресній ході напередодні Великодня», – розповів єпископ-помічник Теодор Мартинюк.

Очолять Хресну ходу митрополит і архиєпископ Тернопільсько-Зборівський владика Василій Семенюк та єпископ-помічник владика Теодор Мартинюк.

Нагадаємо, Хресна хода в Тернополі відбувається щороку напередодні Великодня.