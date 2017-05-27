Тернопільський медуніверситет відзначає 60-річчя

27/05/2017 Розмір тексту:

Урочистості з нагоди 60-річчя з часу створення медичного вишу у Тернополі відбувалися у палаі культури “Березіль”. На свято прийшли випускники з різних регіонів України, іноземні студенти, перші випускники вишу. Ювілярів вітали представники влади, високоповажні гості.

“60 років моїй альма-матер. Можна здобути освіту, але краще здобути знання. Саме цього мене навчили тут, в аудиторіях, на лекціях, на практичних заняттях. У вузі я вчився бути справжнім лікарем, фахівцем. Низький уклін моїм наставникам та педагогам. Тернопільський медичний – це не просто диплом. Це знання, це досвід, це практика, – зазначив голова обласної ради, випускник вишу Віктор Овчарук. – 60 років для людини – це мить. А для вишу – тисячі висококваліфікованих спеціалістів які працюють у різних країнах світ та медичних закладах України. Більше того – сотні випускників тернопільського університету першими рятували життя на майдані, першими пішли на фронт і першими створили медичний загін спецпризначення «Білі Берети». Саме випускники нашого вишу навчали медиків з усієї України тому, як діяти в екстремальних ситуаціях. А знаєте чому? Бо є школа. Справжня школа підготовки медичних працівників. Тернопільський медичний університет може пишатися своїми випускниками, а випускники пишатися тим, що навчалися у Тернопільському медичному університеті”.

Віктор Овчарук вручив відзнаки Верховної ради України колективу університету та викладачам вишу. Також відзнаами обласної ради нагороджені ряд викладачів університету.