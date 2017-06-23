Тернопільські волонтери розповіли, що найбільше потрібно бійцям на фронті

23/06/2017 Розмір тексту:

Попри те, що військових почала краще забезпечувати держава, потреб у зоні АТО є чимало. А в літній період загострюється проблема з питною водою.

Волонтери розповідають: між бійцями й громадськістю вже добре налагоджена співпраця.

«За період тривалості антитерористичної операції вже склалася певна система співпраці. Ми зв’язуємося з бійцями, дізнаємося, що їм потрібне, а потім шукаємо, де придбати це. Постійно є потреба в медикаментах, також постійно потрібна питна вода, особливо у літній період. От наприклад, нещодавно до нас звернулися хлопці з 44-ої бригади, їм потрібна бензопила. Ми зараз збираємо на це кошти. Також щоразу потрібні маскувальні сітки. Також дуже часто потрібні акумуляторні зарядні пристрої, ну і звісно продукти – це кава, чай, готові страви, які готують для них наші господині. Все ж так можна сказати, що зараз потреб набагато менше, ніж було на початку. Державне забезпечення стало кращим», – відзначає волонтер Логістичного центру допомоги бійцям АТО Христина Феціца.

Найбільше українським бійцям потрібна моральна підтримка. Відтак на службу запрошують капеланів.

Софія Романська