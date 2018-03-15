Тернопільські гриценківці провели кадрову ротацію

15/03/2018 Розмір тексту:

Новим головою фракції “Громадянської позиції” в Тернопільській обласній раді став 60-річний лікар-офтальмолог з Козови Олег Шуляр.

Він змінив на чолі фракції Ларису Римар, яку нещодавно призначили директором Тернопільського музичного училища.

Очевидно, такий вибір гриценківців продиктований бажанням мати на чолі фракції особу, яка не має відношення до вертикалі влади.

До речі, Шуляр – єдиний член фракції ГП, який на час виборів 2015 року був членом партії Гриценка.

Ще раніше Петро Ландяк посилив виконавчу структуру обласного офісу партії депутатом міськради Андрієм Газилишиним.