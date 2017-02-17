Тернопільщина зіткнеться з черговою загрозою. Надзвичайники стурбовані

17/02/2017 Розмір тексту:

Фахівцями Управління, у взаємодії з керівниками органів місцевого самоврядування, здійснюється щоденний моніторинг стану річок області. Особлива увага приділяється р.Дністер. Станом на 16 лютого в Борщівському та Заліщицькому районах Дністер перебуває в стані льодоставу, а ось в Монастириському та Бучацькому – річка, в основному, вільна, крім ділянок між селами Набережне та Возилів, де спостерігається льодостав та Вістря, де частина водного плеса, з боку Тернопільської області загромаджена нанесеною зверху кригою.

14 лютого мобільна оперативна група Управління ДСНС України у Тернопільській області, в складі працівників відділу організації заходів цивільного захисту та групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення вирушила в с. Литячі Заліщицького району, де, за повідомленням голови сільради, на Дністрі спостерігався затор криги, відтак існувала загроза прокладеному нижче по течії газопроводу.

Рятувальники провели оцінку обстановки. Спільно з обхідником газопроводу вони обстежили ділянку ріки, зробили необхідні заміри та встановили, що загрози для газопроводу, а також для місцевого населення такий затор не несе, тож необхідності в проведенні підривних робіт не має.

Аналізуючи ситуацію з виникненням підтоплень у житловому секторі, викликає стурбованість не стільки стан Дністра, як внутрішніх річок Тернопільської області. Адже саме там, протягом 5 минулих років, мали місце випадки підтоплення територій. Зокрема в березні-квітні 2013 року підтоплення відбулись у Бережанському, Зборівському, Збаразькому та Підгацькому, у 2015 – в Козівському, а в 2016 у Лановецькому районах.

Аби мінімізувати можливість виникнення подібного роду подій, Управління ДСНС України у Тернопільській області закликає керівників органів місцевого самоврядування організувати очищення зливних каналізаційних та дренажних систем населених пунктів, водовідвідних і меліоративних каналів, русел малих річок, водопропускних споруд під автомобільними мостами й дорогами та вжити інших необхідних заходів для забезпечення готовності водосховищ, гідроспоруд, меліоративних систем до безпечного пропуску льодоходу, повені та паводків у 2017 році.