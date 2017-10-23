Ще одна жахлива аварія на Тернопільщині: є загиблий і травмовані. ФОТО
23/10/2017 0
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Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним випадком трапилася в смт.Залізці Зборівського району. 22 жовтня близько п’ятої ранку до чергової частини поліції надійшло повідомлення про нещастя.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, повідомляють у поліції.
За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ-21150, 1996 року народження, рухаючись вулицею Вишнівецька, на повороті виїхав за межі проїздної частини та врізався у дерево. Удар виявився летальним для жителя Зборівщини. Він загинув на місці події.
За словами правоохоронців, на момент аварії в салоні автомобіля перебувало четверо пасажирів, двоє з них отримали травми – садна, забої та інші ушкодження.
Триває слідство відповідно до статті 286 ККУ.
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