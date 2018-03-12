Руслан Максимів: “Наше завдання – облаштувати інфраструктуру і створити нові робочі місця у Зборівській громаді”

12/03/2018 Розмір тексту:

Бюджет Зборівської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік становить 39 млн. гривень. Кошти спрямовані на розвиток соціальної інфраструктури у населених пунктах громади, зокрема на освіту, культуру, спорт та інші сфери.

Про пріоритетні напрямки роботи і заплановані на цей рік проекти розповідає голова Зборівської міської об’єднаної територіальної громади Руслан Максимів.

«Передача землі у власність відкриває нові можливості перед громадами»

– Цього року Уряд погодив механізм передачі об’єднаним громадам у власність землі, що за межами населених пунктів. Відтак згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів обласні держгеокадастри без погоджень із ОТГ не зможуть розпоряджатися земельними ділянками, які за межами громад.

Які перспективи відкриває це перед об’єднаними територіальними громадами?

– Це необхідно для всіх об’єднаних громад. Адже є велика проблема щодо земель, які за межами населеного пункту. Аграрії і недобросовісні підприємці обробляють, використовують їх в якійсь мірі незаконно. І фактично, ми як орган місцевого самоврядування не можемо вплинути на це, хоча доходи поступали у місцевий бюджет. Нововведення дасть можливість виставити на аукціон земельні ділянки, які обробляються незаконно. Це значно збільшить доходи до місцевого бюджету. Особливо це стосується земель під господарськими дворами. Після розпаювання ферм не всі люди оформили ділянки. Відтак зможемо вирішити це питання дистанційно – людям не треба буде їхати до Тернополя, всі документи можна буде оформити через Зборівську міську раду.

«Освітня сфера – це пріоритетний напрямок нашої роботи»

– Перейдемо до теми розбудови інфраструктури у Зборівській об’єднаній громаді. Які проекти втілені і заплановані в освітній сфері?

– Якщо говорити про проекти, які реалізовані після утворення громади, у Зборівській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 2 перекрили дах. Кошти були виділені за сприяння народного депутата України Тараса Юрика, частину фінансування спрямували із міського бюджету. Дах був в аварійному стані. Роботи на сьогоднішній день завершені. Також в селі Плісняни всі вікна школи були замінені на нові енергозберігаючі. В освітній сфері буде втілено багато проектів, зокрема це енергоощадні та інші заходи. У Зборівській гімназії імені Романа Завадовича плануємо здійснити капітальний ремонт підлоги. У цій гімназії плануємо зробити також спортзал.

– Відомо, що на території громади активно встановлюються ігрові майданчики. Це своєрідні зони дозвілля для жителів громади?

– Так, ці роботи ми почали ще минулого року. За сприяння народного депутата Тараса Зіновійовича Юрика цього року ми встановили ще один дитячий майданчик в Зборові, на місці, де знаходиться 9 багатоповерхівок. В подальшому будемо встановлювати у населених пунктах нашої громади, в селах, де багато дітей.

– У цьому році на території громади будуть облаштовані світлодіодні пішохідні переходи?

– Так, торік ми встановили такий пішохідний перехід у Зборові. Цього року також за сприяння народного депутата Тараса Юрика з державного бюджету були виділені кошти на встановлення ще 7 світлодіодних пішохідних переходів. Один з них буде на сонячних батареях. Інші будуть живитися від вуличного освітлення.

«В контексті утворення робочих місць дуже важливим є кооперативний рух»

– Поговоримо про бюджет громади на 2018-й. Які пріоритетні напрямки роботи на цей рік?

– До нашої громади входить 16 сільських рад, 38 населених пунктів. До нас зараз переходить велика частка організацій, підприємств. Це стосується освітньої галузі, культури. Ми вже проголосували за утворення управління, яке об’єднуватиме освіту, культуру та спорт. Тому на сьогоднішній день прийнятий керівник, який напрацьовує юридичну базу. Згідно із законом ми маємо перейняти всі об’єкти, які зараз знаходяться на території району і є власністю району. Після цього будемо бачити, скільки нам потрібно працівників з різних сфер. До кожного населеного пункту треба підходити індивідуально в залежності від кількості і вікової категорії населення.

– Які проекти будуть втілюватися в медичній сфері?

-. На території колишньої Оліївської сільської ради є амбулаторія. Обіцяють виділити кошти на її капітальний ремонт. Оліїв – це великий населений пункт. Дуже важливо, щоб там була амбулаторія. Зовнішні роботи проведені – приміщення перекрите, замінені вікна, на черзі внутрішні ремонтні роботи. Напрацьовується питання щодо виготовлення проектно-кошторисної документації.

– Які першочергові завдання ставите перед собою щодо розвитку громади?

– У першу чергу – це співпраця з нашими населеними пунктами. Потрібно попрацювати як з населенням, так і з підприємцями, які готові прийти в нашу громаду і займатися підприємницькою діяльністю. Будемо максимально сприяти і підтримувати процес утворення нових робочих місць. В цьому контексті дуже актуальним є розвиток кооперативного руху. На території нашої громади є кооператив «Файна поляна». Такі кооперативи хочемо створити в різних населених пунктах. Але звичайно потрібна активність людей, які хотіли би цим займатися. До цього часу стояла проблема землі, яка за межами населеного пункту. Адже людям треба виділити земельну ділянку, щоб вони розпочали діяльність. Нововведення щодо передачі землі у власність громади, дасть нам можливість підтримати кооперативний рух. Будемо максимально допомагати ініціативним людям, які дійсно зацікавлені в розбудові і розвитку інфраструктури громади.