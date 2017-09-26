Релігійну організацію з Кременця підозрюють у фінансуванні тероризму

26/09/2017 Розмір тексту:

Кременецькі релігійну та благодійну організації підозрюють у фінансуванні тероризму. Причому у складі організованої злочинної групи та в особливо великих розмірах.

Як стало відомо редакції, Головне слідче управління СБ України розслідує масштабну кримінальну справу, фігурантами якої є деякі організації релігійного спрямування, благодійних фондів, у тому числі із-за кордону, представники митних органів ГУ ДФС України та робочої групи з питань гуманітарної політики та визнання вантажів гуманітарними при Міністерстві соціальної політики України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з квітня 2014 року по теперішній час невстановлені службові особи підприємств України, що є отримувачами гуманітарної допомоги (у переліку щонайменше десяток благодійних фондів та організацій, причому багато з них добре відомі), митники та представники робочої групи з питань гуманітарної політики та визнання вантажів гуманітарними при Міністерстві соціальної політики України, діючи у складі організованої групи, здійснюють фінансування тероризму в особливо великих розмірах, а саме – фінансове та матеріальне забезпечення тероризму шляхом передачі гуманітарних товарів і коштів так званим «ДНР» та «ЛНР» під виглядом підтримки постраждалого населення на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей. В СБУ вважають, що в порушення Закону України «Про гуманітарну допомогу» робоча група з питань гуманітарної політики та визнання вантажів гуманітарними при Мінсоцполітики постійно визнає гуманітарними вантажі, по яких не визначено кінцевого отримувача, тобто вантажі, які не є адресними, а також такі, що не відповідають Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», оскільки значну кількість вантажів одержують релігійні організації, тоді як релігійна діяльність не належить до цілей і сфер благодійної діяльності. Для досягнення зазначеної протиправної мети, створюються підконтрольні іноземні компанії (виступають донорами гуманітарної допомоги), благодійні фонди та релігійні організації (виступають отримувачами гуманітарної допомоги), а при переміщенні вантажів через митний кордон України здійснюється підміна фактичних товарно-супровідних документів на документи нібито гуманітарної допомоги, з використанням реквізитів підконтрольних іноземних та українських підприємств. Комерційний товар після визнання його гуманітарною допомогою, усупереч планам розподілу, реалізується іншим суб’єктам господарювання за кошти, які в подальшому спрямовуються на фінансове та матеріальне забезпечення незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР» і «ЛНР». Для списання вантажів, отриманих як гуманітарна допомога, службові особи благодійних фондів та релігійних організацій виготовляють фіктивні списки кінцевих отримувачів та акти передачі допомоги на інші організації (у тому числі благодійні), які фактично нічого не отримують.

Цікаво, що у переліку організацій, яких підозрюють у фінансуванні тероризму, є дві, зареєстровані на Кременеччині – релігійна та благодійна. Наразі редакція не вказує назви цих організацій, бо скоріш за все їхнім керівникам ще не вручено повідомлення про підозру. Врешті, й невідомо, чи взагалі буде вручено.

Ольга Кушнерик, Свобода