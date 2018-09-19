“Радіологи без кордонів” допомагають охороні здоров’я Тернопільщини. ФОТО

18/09/2018 Розмір тексту:

Протягом кількох днів на Тернопільщині перебувають представники американських організацій «Радіологи без кордонів» та «Разом для України». Сьогодні, крім візитів до лікарень області та профілактичної роботи з населенням, вони також зустрілися з керівництвом області.

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна відзначив, що результати співпраці Тернопілля та «Радіологів без кордонів» приємно спостерігати. Дуже позитивно, за його словами, що співпраця відбувається за кількома напрямами як у радіології, так і кардіології.

«У нас багато реалізованих спільних проектів за участі іноземних фондів та об’єднань. Тому ми зацікавлені, щоб таких проектів було ще більше. Дякуємо Вам, що цікавитеся Тернопільською областю і ми цінуємо той внесок, який ви робите в розвиток медицини нашого краю», – сказав Степан Барна.

Про те, що співпраця відбувається в рамках підписаного Меморандуму, розповів начальник управління охорони здоров’я ОДА Володимир Богайчук.

«Протягом останнього року ми отримали дуже суттєву допомогу по кардіохірургії, зокрема розхідні матеріали. Онкодиспансер отримав обладнання, для обласної дитячої лікарні передали два кювези (інкубатори для виходжування новонароджених, – ред.). Планують забезпечити також цифровими рентген-апаратами районні лікарні в Ланівцях та Збаражі, їх закупити дуже важко, бо вони надзвичайно дорогі. Передали також обладнання для Чортківської та Заліщицької лікарень і сподіваємося на подальшу співпрацю», – поінформував Володимир Богайчук.

У свою чергу Гіл Тарік, радіолог, директор благодійної неприбуткової організації «Радіологи без кордонів» підкреслив, що це вже третя його подорож до України і він щоразу вражений тим, який великих прогрес Україна робить у сфері охорони здоров’я.

«Звичайно, ще багато потрібно зробити, особливо для людей, які живуть у віддалених селах. Але ми сьогодні спільно з управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації намагаємося створити таку сітку спеціалістів у Тернополі, до яких буде направлена людина із сільської місцевості та зможе отримати допомогу», – зазначив пан Гіл.

«Коли ми тільки починали цю роботу, – продовжив він, – то не були впевнені, наскільки вона буде успішною. Тому щороку я вражаюся і бачу наскільки люди тут прагнуть змін!».