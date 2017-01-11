Пожежу на Тарнавського гасили понад два десятки рятувальників. ВІДЕО

11/01/2017 Розмір тексту:

Горіла квартира у п’ятиповерхівці за адресою Тарнавського, 16 в Тернополі, 9 січня. Рятувальники отримали повідомлення про займання близько сімнадцятої години. Власник оселі отруївся чадним газом, його шпиталізували.

Пожежа виникла у квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку на вулиці Тарнавського, повідомляє ТВ-4.

– На місце подій одразу направлено 3 пожежно-рятувальні підрозділи. За 8 хвилин рятувальники дісталися до місця надзвичайної події і приступили до ліквідації. Основні зусилля пожежники зосередили на ліквідації пожежі та евакуації мешканців будинку, адже через значне задимлення існувала реальна загроза отруїтися продуктами горіння, – розповідає начальник відділу інформації та комунікацій з громадськістю управління ДСНС у Тернопільській області Сергій Данілін.

Пожежу гасило понад два десятки рятувальників. Опів на шосту вечора її вдалось ліквідувати. Загалом, пожежники за допомогою спеціального обладнання врятували 19 людей, серед них – п’ятеро дітей, та не допустили перекидання вогню на сусідні квартири. Мешканців будинку довелось вивести на свіже повітря. Травмувався власник квартири, яка горіла.

58-річний чоловік отруївся чадним газом, його шпиталізували до лікувального закладу. Пожежею знищено речі домашнього вжитку, меблі, облицювання стін, стелі та вікно квартири. За фактом пожежі проводиться перевірка працівниками Головного Управління Нацполіції в області. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.