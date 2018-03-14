Потішилися і вистачить: на Тернопільщині передбачають сніг
Ускладнення погодних умов передбачають на Тернопільщині цими днями.
За прогнозами Укргідрометеоцентру, упродовж доби можливі різки перепади погоди, зокрема спостерігатиметься тенденція до зниження температури повітря, а також високою залишатиметься ймовірність опадів у вигляді дощів і мокрого снігу.
За словами метеорологів, регіон залишатиметься під впливом вологих атмосферних фронтів. Відтак по всій території області передбачаються дощі, часом дощі переходитимуть у мокрий сніг. Така нестабільна погода спостерігатиметься до кінця тижня.
«По всій території західного регіону спостерігається хмарна погода, часом з проясненнями. Вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів за секунду, часом пориви вітру. Також передбачаються дощі, часом дощі з мокрим снігом», – повідомляє Укргідрометеоцентр.
За словами фахівців, через високий рівень вологості у жителів краю може погіршуватися самопочуття.
Софія Романська
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