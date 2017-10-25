Покупців електроплит “нагріли” на кругленьку суму

25/10/2017 Розмір тексту:

Троє мешканців краю потрапили у тенета інтернет-аферистів.

Двоє тернополян та мешканець Підгороднього намагалися придбати побутову техніку на вже добре відомому за кількістю шахрайств сайті OLX.

Мешканець району перевів на рахунок невідомого 3800 гривень за порохотяг, а обидва жителі обласного центру хотіли придбати електроплити. Один з них позбувся 4200 гривень, інший – 3700.

Звісно, товар ніхто з покупців не отримав, а оголошення всі як один щезли з сайту. Довелося звертатися в поліцію.