Покупців електроплит “нагріли” на кругленьку суму
25/10/2017 0
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Троє мешканців краю потрапили у тенета інтернет-аферистів.
Двоє тернополян та мешканець Підгороднього намагалися придбати побутову техніку на вже добре відомому за кількістю шахрайств сайті OLX.
Мешканець району перевів на рахунок невідомого 3800 гривень за порохотяг, а обидва жителі обласного центру хотіли придбати електроплити. Один з них позбувся 4200 гривень, інший – 3700.
Звісно, товар ніхто з покупців не отримав, а оголошення всі як один щезли з сайту. Довелося звертатися в поліцію.
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