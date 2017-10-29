Підняття ціни на газ для населення матиме катастрофічні наслідки, — Головко

29/10/2017 Розмір тексту:

“Підняття ціни на газ є необгрутованим та незрозумілим кроком. Україна, хочу нагадати, видобуває щороку 20 мільярдів кубометрів власного газу за собівартістю 60 дол., а населенню продають за 300. Розрахунок ціни на газ для українців за різними європейськими схемами є абсурдом, бо країна щороку видобуває достатню кількість газу для забезпечення внутрішніх потреб. Приміром, у Польщі, яка не видобуває газ, ціна значно нижча”, — помітив політик.

На думку Михайла Головка, ціна на газ майже 400 дол. для вітчизняних підприємств, робить їх неконкурентними у порівнянні із європейскими партнерами. Через це вони втрачають прибутки, не можуть розвиватися, а люди виїзджають за кордон. Таким чином, Україна поступово перетворюється на сировинний придаток.

Чергове підняття ціни на газ, за словами депутата, є катастрофою для України. Це призведе до збільшення субсидій, збільшення безробіття та тінізації економіки.

«Більше того, групою депутатів від ВО «Свобода» зареєстрований закон про заборону збільшення кредитів, зовнішніх запозичень від міжнародних організацій. Це груз та наватаження на економіку країни, бюджет. Ми більше їх не спроможні обслуговувати. Сусідня Польща зменшила комунальні послуги для населення на 17%, зменшила пенсійний вік та відмовилася від траншу МВФ розміром в 10 мільярдів доларів. Україна робить все навпаки. І все тому, що у Польщі до влади прийшли націоналісти. В той же час в Україні шулери та бариги. Треба витягувати економіку з тіні, тоді будуть кошти на підвищення пенсії», — переконаний Головко.

Українські націоналісти, за словами політика, є дуже різькими та вимагають від влади у жодному разі не збільшувати ціну на газ для населення та відмовлятися від зовнішніх кредитів.