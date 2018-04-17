Патрульних, які зупинили автомобіль з вимкненими фарами, чекав “сюрприз”. ФОТО

17/04/2018 1
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Патрульні зупинили автомобіль з ймовірно підробленим алкоголем.

Автомобіль Mitsubishi, у якого було вимкнене ближнє світло фар, патрульні зупинили неподалік селища Дружба Теребовлянського району сьогодні, близько 17-ї години. Інспектори вирішили провести поверхневу перевірку транспортного засобу.

У автомобілі патрульні виявили алкогольну продукцію без марок акцизного податку встановленого зразка.

На місце події інспектори викликали слідчих. Також винесли адміністративну постанову за керування автомобілем без відповідних документів, повідомляють у патрульній поліції.

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Коментарі (1)

Олег

17/04/2018

Поверхнево: у зачиненому і не прозорому багажнику???

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