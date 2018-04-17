Патрульних, які зупинили автомобіль з вимкненими фарами, чекав “сюрприз”. ФОТО

17/04/2018 Розмір тексту:

Патрульні зупинили автомобіль з ймовірно підробленим алкоголем.

Автомобіль Mitsubishi, у якого було вимкнене ближнє світло фар, патрульні зупинили неподалік селища Дружба Теребовлянського району сьогодні, близько 17-ї години. Інспектори вирішили провести поверхневу перевірку транспортного засобу.