Патрульних, які зупинили автомобіль з вимкненими фарами, чекав “сюрприз”. ФОТО
17/04/2018 1
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Патрульні зупинили автомобіль з ймовірно підробленим алкоголем.
Автомобіль Mitsubishi, у якого було вимкнене ближнє світло фар, патрульні зупинили неподалік селища Дружба Теребовлянського району сьогодні, близько 17-ї години. Інспектори вирішили провести поверхневу перевірку транспортного засобу.
У автомобілі патрульні виявили алкогольну продукцію без марок акцизного податку встановленого зразка.
На місце події інспектори викликали слідчих. Також винесли адміністративну постанову за керування автомобілем без відповідних документів, повідомляють у патрульній поліції.
Коментарі (1)
Олег17/04/2018
Поверхнево: у зачиненому і не прозорому багажнику???
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