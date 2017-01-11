Найближчими днями Тернопільщину може засипати снігом

11/01/2017 Розмір тексту:

В області дещо потеплішає, зате по всій території регіону не обійдеться без опадів, – кажуть метеорологи. Найближчими днями передбачають хуртовини і сильні снігопади.

Справжню зимову погоду передбачають метеорологи на Тернопільщині найближчими днями. Сніг, мороз, незначні пориви вітру – за словами метеорологів, такі погодні умови будуть актуальні майже до кінця січня. Однак, за прогнозами Укргідрометеоцентру, далі у Західній Україні поступово теплішатиме.

«Сильні морози відступають, більшість регіонів це вже відчули. Така тенденція зберігатиметься і надалі. За попередніми прогнозами: нічні показники 6 – 8 градусів морозу, денні 2 – 6 морозу. У третій декаді січня можливі коливання температурних показників від незначного мінуса до незначного плюса. По всій території регіону передбачається хмарна погода з незначними проясненнями. Вітер південно-східний 7 – 12 метрів за секунду, можливі незначні пориви вітру».

Метеорологи також попереджають про ожеледицю на автошляхах краю та погіршення видимості під час снігопадів.