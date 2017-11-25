На Тернопільщині відкрили потужний комплекс для зберігання зерна. ФОТО

25/11/2017 Розмір тексту:

На Тернопіллі спостерігається позитивна динаміка зростання показників врожайності. Лише ранніх зернових культур поля області вродили понад 1 мільйон 400 тис. т. Про це повідомив голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна під час урочистого відкриття зернового елеватора у селі Дзвиняч Заліщицького району.

«Сьогодні ми перебуваємо на об’єкті, який становить майже 3% потужностей всіх елеваторів області. У перспективі очікуються всі 10 %, — зазначив Степан Барна. — Особливістю нашої спільної командної роботи є максимальна підтримка бізнесу й допомога у розвитку підприємств на території області, адже це у подальшому забезпечує створення нових робочих місць».

Будівництво комплексу зберігання зерна розпочалося у травні минулого року. Його потужність становить 90 тис. т. Запуск першої черги потужністю 30 тис. т. відбулося сьогодні, 24 листопада. Запуск другої черги потужністю 60 тис. т. планується у 2019 році.

Участь в урочистому відкритті взяв Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

«Перш за все висловлюю щиру вдячність місцевій владі та інвесторам. Тепер на заліщанській землі запрацює одне із найперших підприємств, що формуватиме нову економічну та господарську Україну. Поєднання іноземних технологій, професійних навиків українських інженерів та зусиль громади допомогли реалізувати цей проект. Функціонування цього комплексу тягне за собою здешевлення затратного механізму та зменшення витрат енергоспоживання. І найважливіше — сьогодні ми формуємо систему ефективного збереження зерна і даємо можливість для формування ланцюга додаткової вартості для випічки хліба, різних солодощів, виробництва олії та її розливу», — зазначив Степан Кубів.

У свою чергу Степан Барна підкреслив, що за підсумками минулого року, вперше за кілька останніх років відстежується позитивна динаміка щодо створення на теренах області нових підприємств. Лише за 10 місяців поточного року на Тернопільщині зареєструвалися понад 4 тисячі 300 суб’єктів господарювання і понад 45 тисяч осіб в Тернопільській області були працевлаштовані.

«Підприємство, яке ми сьогодні відкриваємо, почало будуватися в травні минулого року й менш ніж через півтора року ми вже здаємо першу чергу. Це свідчить про те, що держава радикально змінила підходи у питаннях лібералізації умов розвитку бізнесу», — підсумував очільник області.

Довідково:

Загальна вартість будівництва комплексу становить 300 млн. гривень (10 млн. євро), вартість першої черги комплексу – 150 млн. грн (5 млн. євро). Будівництво проводиться за кошти ТзОВ „Рентком” (м. Львів). При запуску першої черги створено 67 робочих місць, середньомісячна заробітна плата планується 5-6 тис. гривень.

Комплекс створений для закупівлі та зберігання з подальшою переробкою сировини масляних культур на підприємствах ТзОВ „Рентком”, які знаходяться в с. Дзвиняч Заліщицького району та м. Львів.

У подальшому планується будівництво заводу з переробки масляних культур (соя, ріпак, соняшник) потужністю 15 тис. тонн в місяць (180 тис. в рік) на території Дзвиняцької сільської ради.

Після відкриття даний комплекс буде зареєстрований у Заліщицькому районі.