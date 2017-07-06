На Тернопільщині стрімко поширюється небезпечна зараза

06/07/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині виявили ще одне небезпечне захворювання – лептоспіроз. У результаті лабораторних досліджень підтверджено два випадки хвороби. Інфекція поширюється через мишовидних гризунів, яких останнім часом різко побільшало.

Розповсюдження інфекції лептоспірозу пов’язують із зростанням чисельності мишовидних гризунів. Вони, зазвичай, активізуються у літньо-осінній період. Хвороба вражає капіляри печінки, нирки і центральну нервову систему. Тому медики закликають жителів краю бути особливо обережними.

«Епідемічна ситуація наразі розцінюється як нестійка. Показник захворюваності постійно збільшується. Поки що в області лабораторно підтверджено два випадки лептоспірозу: в Борщівському районі та у Тернополі. Збудниками захворювання є патогенні лептоспори. Основний механізм передачі – фекально-оральний, реалізовується переважно водним шляхом: купання, риболовля, вживання води з відкритих водойм. Також можливе зараження через вживання харчових продуктів, які мали контакт із збудниками хвороби. Інкубаційний період захворювання: від однієї до двадцяти діб. Найчастіше хворіє населення працездатного віку чоловічої статі, мешканці села», – відзначає лікар-епідеміолог Світлана Борецька.

Щоб вберегтися від хвороби, варто уникати купання у непротічних водоймах, а також не використовувати забруднену воду.

Софія Романська