На Тернопільщині розпочинається перерахунок субсидій

10/10/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині розпочинається перерахунок субсидій. Це пов’язано з початком опалювального періоду. Розрахунок відбуватиметься на підставі доходів за перше півріччя 2017-го року.

Служба з призначення субсидій має отримати інформацію щодо доходів за перше півріччя 2017-го року. Відтак користувачі субсидій повинні бути впевненні, що є доступ до цієї інформації.

«Хочу звернути увагу, що змінюється період отримання доходів лише при призначенні субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. А при призначенні субсидії для відшкодування витрат на придбання твердого палива і скрапленого газу враховуються доходи за попередній календарний рік. А під час здійснення розрахунку субсидії на послуги ЖКГ для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді, враховуватимуться доходи за третій і четвертий квартали попереднього року. Відтак враховуватимуться більш актуальні доходи громадян», – відзначив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський.

Інформацію щодо доходів братимуть від Державної фіскальної служби та Пенсійного фонду. Також у департаменті соціального захисту населення наголошують: субсидія не може призначатися одночасно за місцем реєстрації особи та фактичного проживання.

Софія Романська