На Тернопільщині прогнозують тридцятиградусну спеку

27/06/2017 Розмір тексту:

Мінливу хмарність, місцями сильний вітер, підвищення температурних показників – таку погоду передбачають найближчими днями на Тернопільщині. За словами метеорологів, обійдеться без опадів.

В регіоні зберігатиметься досить тепла погода, – кажуть метеорологи. Незважаючи на хмарність і сильний вітер, температурні показники підвищуватимуться до тридцяти градусів тепла. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, тепла але хмарна погода зберігатиметься упродовж тижня.

«На Тернопільщині передбачається мінлива хмарність, часом з проясненнями. По всій території регіону обійдеться без опадів. Вітер північно-західний, 5-19 м/с, місцями можливий досить сильний вітер. Температура повітря вночі від +12 до +17 градусів, вдень від +24 до +29 градусів тепла», – повідомляє Тернопільський обласний Гідрометеоцентр.

Щодо попередніх прогнозів, то спекотні дні на Тернопільщині попереду. Метеорологи кажуть: у липні теж спостерігатиметься мінлива погода, але середньодобова температура повітря буде значно вищою.

Софія Романська