На Тернопільщині потепліє, але ховати теплий одяг ще не час

29/03/2018 Розмір тексту:

Початок квітня принесе на Тернопільщину тепло, – наголошують метеорологи. Проте вже наступного тижня до регіону знову повернеться прохолодна погода.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, у першій декаді квітня спостерігатиметься мінлива погода, можливі невеликі заморозки, а також періодично дощитиме.

Погодні умови на Тернопільщині відповідають нормі, – стверджують метеорологи. Температурні показники характерні сезону. Як повідомляє Укргідрометеоцентр, перші дні квітня на Тернопільщині будуть значно теплішими. Однак під час другого місяця весни спостерігатиметься досить мінлива погода. Попереду ще і заморозки, і дощі зі снігом, і різкі перепади температурних показників, – відзначають метеорологи.

«Упродовж доби західний регіон перебуватиме під впливом вологих атмосферних фронтів. Залишатиметься високою ймовірність опадів у вигляді невеликих дощів. Температура повітря вночі коливатиметься від нуля до трьох градусів тепла – це вночі, вдень передбачається шість – вісім градусів тепла».

Жителям краю радять не поспішати відкладати теплий одяг. Адже найближчими днями погода буде досить мінливою.