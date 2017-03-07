На Тернопільщині передбачають тепло і дощі

07/03/2017 0
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Теплу погоду з незначними опадами передбачають метеорологи на Тернопільщині найближчим часом. Температура повітря підвищуватиметься місцями до п’ятнадцяти градусів тепла. Проте у більшості населених пунктів регіону не обійдеться без опадів.

Невеликі дощі, хмарність,  підвищена вологість повітря – такі погодні умови передбачають метеорологи на Тернопільщині цього тижня. За прогнозами Укргідрометеоцентру, зберігатиметься незначна тенденція до підвищення температури повітря.

«Днями у західному регіоні передбачається відносно тепла погода з невеликими дощами. Температура повітря: вночі 3 – 5 градусів тепла, вдень 10 – 12 градусів тепла. Вітер південно-східний 7 – 12 метрів за секунду, можливі пориви вітру та підвищення рівня вологості. По всій території регіону можливі опади у вигляді дощів. Під час опадів погіршуватиметься видимість».

Метеорологи попереджають: найближчими днями погодні умови можуть негативно впливати на самопочуття метеозалежних людей.

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