На Тернопільщині передбачають шквали і грози

24/05/2017 Розмір тексту:

Метеорологи оголосили на Тернопільщині штормове попередження. В регіоні можливі сильні зливи, шквали 18 – 22 метри за секунду. В результаті опадів очікується проходження максимального рівня паводку висотою 400 – 450 см.

Ускладнення погодних умов пов’язане із впливом вологих атмосферних фронтів і циклону. Ці явища зумовлюватимуть погодні умови у західному регіоні до кінця тижня. За прогнозами Укргідрометеоцентру, дещо стабілізується погода упродовж вихідних.

«Днями на заході очікується досить мінлива погода. По всій території регіону передбачається хмарність, місцями з проясненнями. Вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів за секунду, місцями пориви вітру, а також можливі шквали 18 – 22 метри за секунду. Попереджаємо жителів краю щодо можливого паводку висотою 400 – 450 см. над нулем поста (рівень води наразі становить 291 см) з максимальною витратою води 450 – 550 м кв. за секунду. Щодо температури повітря, то вона дещо знизиться. Вночі передбачається 10 – 13 градусів тепла, вдень 19 – 22 градуси вище нуля. Також можлива громовиця з сильними дощами і грозами».

За словами метеорологів, потеплішає упродовж останніх днів травня.

Софія Романська