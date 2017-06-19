На Тернопільщині обрали кращих держслужбовців

19/06/2017 0
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ІІ етап Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» серед державних службовців місцевих державних адміністрацій відбувся 13 червня у приміщенні Тернопільського регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Захід проведений  Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби у Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях спільно із Тернопільською обласною державною адміністрацією. Всього у ІІ етапі конкурсу взяли участь 24 державні службовці місцевих державних адміністрацій.

Учасники виконували конкурсні завдання з питань службової етики, етикету та іміджу державного службовця, проходили співбесіду з питань державного управління та готували публічні виступи з актуальних питань суспільно-політичного розвитку країни та реформування державного управління.

Змагалися державні службовці-працівники обласної та районних державних адміністрацій у двох номінаціях: «Кращий керівник» (державні службовці категорії «Б») і «Кращий спеціаліст» (державні службовці категорії «В»).

Конкурсанти, які пройшли усі етапи конкурсних випробувань, отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації у рамках  другого туру Конкурсу.

На засіданні організаційного комітету підбито підсумки та визначено переможців ІІ етапу Конкурсу, зокрема:
1) Гайдаш Наталія Віталіївна – керівник центру надання адміністративних послуг Гусятинської районної державної адміністрації (переможець у номінації «Кращий керівник» серед працівників районних державних адміністрацій);
2) Юркевич Ольга Володимирівна – головний спеціаліст юридичного відділу апарату Тернопільської обласної державної адміністрації(переможець у номінації «Кращий спеціаліст» серед працівників Тернопільської обласної державної адміністрації);
3) Гладка Галина Ярославівна – адміністратор центру надання адміністративних послуг Козівської районної державної адміністрації (переможець у номінації «Кращий спеціаліст» серед працівників районних державних адміністрацій).
Переможці ІІ етапу Конкурсу  у відповідних номінаціях представлятимуть область на третьому загальнонаціональному турі конкурсу у вересні-жовтні цього року у м. Києві.

Довідково:

Конкурс проводиться на виконання постанови Кабінету міністрів України від 19 вересня 2007 року №1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» щороку в усіх регіонах України у три тури:
• перший  тур – березень – квітень,
• другий  тур – травень – червень,
• третій  тур – вересень – жовтень.
У 2017 році конкурс проводиться дев’ятий раз.

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