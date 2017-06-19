На Тернопільщині обрали кращих держслужбовців

19/06/2017 Розмір тексту:

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» серед державних службовців місцевих державних адміністрацій відбувся 13 червня у приміщенні Тернопільського регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Захід проведений Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби у Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях спільно із Тернопільською обласною державною адміністрацією. Всього у ІІ етапі конкурсу взяли участь 24 державні службовці місцевих державних адміністрацій.

Учасники виконували конкурсні завдання з питань службової етики, етикету та іміджу державного службовця, проходили співбесіду з питань державного управління та готували публічні виступи з актуальних питань суспільно-політичного розвитку країни та реформування державного управління.

Змагалися державні службовці-працівники обласної та районних державних адміністрацій у двох номінаціях: «Кращий керівник» (державні службовці категорії «Б») і «Кращий спеціаліст» (державні службовці категорії «В»).

Конкурсанти, які пройшли усі етапи конкурсних випробувань, отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації у рамках другого туру Конкурсу.

На засіданні організаційного комітету підбито підсумки та визначено переможців ІІ етапу Конкурсу, зокрема:

1) Гайдаш Наталія Віталіївна – керівник центру надання адміністративних послуг Гусятинської районної державної адміністрації (переможець у номінації «Кращий керівник» серед працівників районних державних адміністрацій);

2) Юркевич Ольга Володимирівна – головний спеціаліст юридичного відділу апарату Тернопільської обласної державної адміністрації(переможець у номінації «Кращий спеціаліст» серед працівників Тернопільської обласної державної адміністрації);

3) Гладка Галина Ярославівна – адміністратор центру надання адміністративних послуг Козівської районної державної адміністрації (переможець у номінації «Кращий спеціаліст» серед працівників районних державних адміністрацій).

Переможці ІІ етапу Конкурсу у відповідних номінаціях представлятимуть область на третьому загальнонаціональному турі конкурсу у вересні-жовтні цього року у м. Києві.

Довідково:

Конкурс проводиться на виконання постанови Кабінету міністрів України від 19 вересня 2007 року №1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» щороку в усіх регіонах України у три тури:

• перший тур – березень – квітень,

• другий тур – травень – червень,

• третій тур – вересень – жовтень.

У 2017 році конкурс проводиться дев’ятий раз.