На Тернопільщині міністр змагався із школярами, хто швидше з’їсть обід. ФОТО

24/11/2017 Розмір тексту:

Будучи у робочій поїздці на Тернопіллі перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів завітав у село Дзвиняч Заліщицького району.

По дорозі він заїхав у Ягільницьку загальноосвітню школу, де колись здобував знання голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна.

Перший віце-прем’єр-міністр та очільник області поспілкувалися з колективом та пообідали разом з маленькими школярами у їдальні! Щоб заохотити малечу до поїдання їжі, Степан Кубів запропонував дітям гру “Хто швидше”.

До слова, такий візит був несподіваним для вчителів та учнів навчального закладу.