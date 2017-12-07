На Тернопільщині мандрівний цирк залишив верблюда “перезимувати” посеред стадіону. ФОТО
У Хоросткові, що на Тернопільщині, мандрівний цирк залишив напризволяще верблюда.
Про це у “Фейсбуці” повідомив Олександр Тодорчук.
“Цирки пробивають дно!
У Хоросткові, що на Тернопільщині, мандрівний цирк викинув верблюда! Вам не почулося. Працівники шапіто зібрали речі та поїхали, а тварину просто залишили посеред місцевого стадіону. «Перезимувати».
Готуються депутатські запити. На даний момент вдалося вияснити, що цирк приїхав з Грузії. Якщо це правда, то в Україні ще й вчергове наплювали на закон. Усім по барабану: від Мінкульту до Мінеко. Натомість, в парламент планують вносити правки, що повернуть шапіто у правове поле. Але-оп!
Таке відчуття, ніби усі давно на дні і тут знизу раптом постукали”, – пише чоловік.
Додати свій коментар
Головні новини
- Вдень гуляє стадіоном, вночі спить у вагончику: як виживає цирковий верблюд на засніженій Тернопільщині
- У лікарні померла молода дівчина, яку збив “Мерседес”
- Ліга чемпіонів: страви бразильської кухні
- 20 кілометрів ниток і 8 тисяч шурупів: у Тернополі відкрили унікальну арт-інсталяцію. ФОТО
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...