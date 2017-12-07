На Тернопільщині мандрівний цирк залишив верблюда “перезимувати” посеред стадіону. ФОТО

07/12/2017 Розмір тексту:

У Хоросткові, що на Тернопільщині, мандрівний цирк залишив напризволяще верблюда.

Про це у “Фейсбуці” повідомив Олександр Тодорчук.

“Цирки пробивають дно!

У Хоросткові, що на Тернопільщині, мандрівний цирк викинув верблюда! Вам не почулося. Працівники шапіто зібрали речі та поїхали, а тварину просто залишили посеред місцевого стадіону. «Перезимувати».

Готуються депутатські запити. На даний момент вдалося вияснити, що цирк приїхав з Грузії. Якщо це правда, то в Україні ще й вчергове наплювали на закон. Усім по барабану: від Мінкульту до Мінеко. Натомість, в парламент планують вносити правки, що повернуть шапіто у правове поле. Але-оп!