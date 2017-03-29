На Тернопільщині легківка в’їхала у фіру

29/03/2017 Розмір тексту:

В травматологічне відділення в результаті дорожньо-транспортної пригоди потрапила жителька села Білокриниця Зборівського району, 1966 року народження.

У жінки закрита черепно-мозкова травма, підозра на струс головного мозку, забої голови, плечей, поперекової ділянки та інші травми.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. При огляді території стало відомо, що аварія трапилася на автодорозі Почаїв-Зборів. Водій автомобіля марки «ВАЗ 21011», рухаючись в напрямку смт. Залізці, не врахував дорожньої ситуації, не вибрав безпечної швидкості руху і врізався в гужовий транспорт під керуванням мешканця села Білокриниця.

В результаті автопригоди до лікарні потрапила пасажир фіри. Інші учасники автопригоди не постраждали, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.