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На Тернопільщині чоловіка похоронило живцем
27/06/2017 0
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Внаслідок обвалу грунту у котловані засипало землею 49-річного жителя села Бонівка Кременецького району.
Нещастя трапилося 19 червня у місті Кременець на вулиці Шевченка, повідомляє Галас.
При проведенні земляних робіт на території будівельного майданчику відбувся зсув ґрунту в котловані. Внаслідок цього частково засипало землею громадянина,1968 року народження, жителя с. Бонівка.
Тіло потерпілого, без ознак життя, було піднято на поверхню, повідомляють в управлінні з питань цивільного захисту населення Тернопільської ОДА.
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