На Тернопільщині чоловіка похоронило живцем

27/06/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Внаслідок обвалу грунту у котловані засипало землею 49-річного жителя села Бонівка Кременецького району.

Нещастя трапилося 19 червня у місті Кременець на вулиці Шевченка, повідомляє Галас.

При проведенні земляних робіт на території будівельного майданчику відбувся зсув ґрунту в котловані. Внаслідок цього частково засипало землею громадянина,1968 року народження, жителя с. Бонівка.

Тіло потерпілого, без ознак життя, було піднято на поверхню, повідомляють в управлінні з питань цивільного захисту населення Тернопільської ОДА.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Де плануєте відпочивати цього літа?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
13 / 0,285 / 9.95m