На Тернопільщині чоловіка похоронило живцем

27/06/2017 Розмір тексту:

Внаслідок обвалу грунту у котловані засипало землею 49-річного жителя села Бонівка Кременецького району.

Нещастя трапилося 19 червня у місті Кременець на вулиці Шевченка, повідомляє Галас.

При проведенні земляних робіт на території будівельного майданчику відбувся зсув ґрунту в котловані. Внаслідок цього частково засипало землею громадянина,1968 року народження, жителя с. Бонівка.

Тіло потерпілого, без ознак життя, було піднято на поверхню, повідомляють в управлінні з питань цивільного захисту населення Тернопільської ОДА.