На Тернопільщині чоловік встромив ножа у груди дружині

20/09/2017 Розмір тексту:

Від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі загрожує шістдесятирічному мешканцю села Підгайчики Теребовлянського району.

Чоловікові, каже виконуючий обов’язки слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Віталій Заблоцький, інкримінують статтю 115 частина 1 ККУ – умисне вбивство. 20 вересня кримінальне провадження по даному факту передали на розгляд суду.

Нагадаємо, що трагедія трапилася у травні. Під час сварки чоловік кухонним ножем вдарив у груди жінку. Від сильної крововтрати вона померла ще до приїзду лікарів. Свідками сімейного конфлікту були старший син загиблої та спільна неповнолітня донька.

До нещастя призвела сварка між вітчимом та хлопцем, яка переросла у бійку. Жінка заступилася за сина. Чоловік схопив ніж, замахнувся на хлопця, але той ухилився і лезо вп’ялося у груди дружини. Від отриманого проникаючого ножового поранення вона померла.

Свою вину чоловік не визнав і тепер. Проте судово-медична експертиза довела його причетність до вбивства – на одязі та руках підозрюваного виявили кров потерпілої, повідомляє Досьє 102.