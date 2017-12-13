На Тернопільщині автомобіль збив жінку

13/12/2017 Розмір тексту:

Зі струсом головного мозку, закритою черепно-мозковою травмою, переломом ребер в Кременецьку лікарню бригада швидкої доправила жительку райцентру, 1960 року народження.

Аварія трапилася 12 грудня близько 14:20 на автодорозі Кременець-Дубно, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

За попередньою інформацією, потерпіла йшла краєм проїжджої частини дороги на зустріч автомобілю. В якийсь момент жінка раптово почала переходити дорогу за межами пішохідного переходу і потрапила під колеса автомобіля марки ВАЗ-2110. Причину аварії встановить слідство. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.