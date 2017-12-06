На Театральному майдані знов облаштують ковзанку

06/12/2017 Розмір тексту:

Нещодавно працівники КП “Тернопільміськсвітло” приступили до встановлення головної новорічної ялинки міста. Наразі центральна ялинка влаштована, незабаром розпочнуть прикрашати її гірляндами та іграшками.

Паралельно ведуться роботи з облаштування новорічного освітлення фонтанів та вулиць міста. Окрім цього, на Театральному майдані облаштують «Файне зимове містечко» та ковзанку.

Нагадуємо, урочисте засвічення вогнів головної ялинки міста відбудеться 19 грудня на Театральному майдані.